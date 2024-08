La Juventus contro il Como con la rosa ridotta: quanti giocatori avrà a disposizione Thiago Motta

Esuberi fuori rosa e mercato bloccato, Thiago Motta affronta la prima di campionato con una rosa ridottissima: tanti giovani.

La prima ufficiale sulla panchina della Juventus forse Thiago Motta se l'era immaginata diversa, invece contro il Como sarà già emergenza. O quasi.

In occasione del debutto in campionato infatti i bianconeri potranno contare su una rosa ridottissima. Un po' per scelta ed un po' per necessità.

Thiago Motta, insomma, non rischia di sbagliare la formazione dato che le possibilità di scelta al momento sono pochissime.

Una situazione che dovrebbe cambiare nelle prossime settimane, mercato permettendo.