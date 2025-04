La Juventus chiamata alla prova di maturità: destino Champions in mano per cambiare il futuro

Con quattro vittorie i bianconeri sarebbe certi di chiudere al quarto posto: ma per il filotto Champions serve una crescita mentale.

Una prova di maturità per guadagnarsi un posto in Champions League così da rendere meno amara una stagione nata sotto altri auspici e ripartire con nuovo slancio per il futuro.

La Juventus di Igor Tudor ha il destino nelle proprie mani: i bianconeri si presentano al prossimo turno di campionato da quarti in classifica a +1 sul Bologna, avversario nella prossima gara.

Tradotto: la Juventus ha la possibilità di non fare calcoli, se vincerà le restanti quattro gare allora sarà certa del posto in Champions League, senza la necessità di attendere risultati positivi dagli altri campi. Per farlo però sarà necessario uno step dal punto di vista mentale.