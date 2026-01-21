La Juventus cerca i punti per qualificarsi ai playoff contro Mourinho, ma i precedenti col Benfica fanno paura: una sola vittoria più di trent'anni fa

Inutile girarci intorno, José Mourinho non è mai stato e probabilmente non sarà mai un ospite particolarmente gradito allo 'Stadium'.

I tifosi della Juventus non dimenticano i suoi anni sulla panchina dell'Inter quando lo Special One non ha lesinato battute velenose nei confronti di Madama.

Mourinho, ad esempio, ironizzò sulla grandezza dell'area di rigore bianconera per sottolineare la presunta facilità con cui venivano fischiati i penalty in favore della Juventus. E come dimenticare la famosa frase sugli "zeru tituli" ormai passata alla storia? Così come non sono mancati gli scambi accessi con Spalletti quando l'attuale tecnico bianconero allenava la Roma.

Nella conferenza della vigilia però un po' a sorpresa Mourinho non ha escluso che un giorno possa sedersi sulla panchina di Madama: "Se allenerei la Juventus? Certo!". E anche con Spalletti ha scelto il low profile:

"Le frecciatine fanno parte del gioco, ciò che conta è che io stimo Luciano per il suo lavoro e per la persona che è. Lui si aspetta una mia furbata? Io mi aspetto tanta qualità perché le sue squadre ne hanno sempre avuta: Spalletti è un grande tecnico, ha la cultura del calcio, vuole fare la partita e vincere". Pace o semplice tregua? Chissà.