La Juventus cerca i punti per qualificarsi ai playoff contro Mourinho, ma i precedenti col Benfica fanno paura: una sola vittoria più di trent'anni fa

La Juventus deve assolutamente battere il Benfica per ipotecare i playoff di Champions League con novanta minuti d'anticipo e non rimandare tutto alla trasferta contro il Monaco della prossima settimana.
L'impresa, sulla carta, sembra assolutamente alla portata della squadra di Luciano Spalletti anche considerato che i portoghesi si presenteranno a Torino con diverse assenze.
Le trappole nella notte dello 'Stadium' però non mancano, a partire ovviamente dal ritorno del vecchio 'nemico' José Mourinho che alla vigilia ha preferito abbassare i toni forse nel tentativo di non fornire ulteriori motivazioni ai bianconeri.
I precedenti col Benfica, inoltre, non sorridono affatto alla Juventus che anzi contro la formazione portoghese ha vinto solo una volta in nove precedenti nell'ormai lontano 1993.