La Juventus cerca ancora il vero Koopmeiners: dopo l'infortunio deve cambiare marcia

Il grande colpo dell'ultimo mercato non ha ancora inciso, ora serve un cambio di marcia per trascinare la Juventus.

Inutile girarci intorno, la Juventus deve cambiare passo. La sola vittoria conquistata (peraltro fortunosamente) contro la Lazio nelle ultime quattro di campionato non può bastare.

E non tanto per la possibile corsa Scudetto a cui i bianconeri ad oggi non sembrano in grado di partecipare con qualche possibilità di vittoria. Attualmente infatti la Juventus è scivolata addirittura al sesto posto, piazzamento che al termine della stagione vorrebbe dire niente Champions League.

Uno scenario non contemplato dalla società il cui obiettivo era e resta partecipare alla massima competizione europea.

Thiago Motta, ovviamente, lo sa bene e per questo già dalla trasferta di Udine è pronto a rilanciare colui che dovrebbe essere l'uomo di punta della sua Juventus ma che finora di fatto non si è ancora visto o quasi: Teun Koopmeiners.