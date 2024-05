L'olandese resta il grande obiettivo dei bianconeri per rinforzare il centrocampo, ma c'è ancora distanza con la richiesta dell'Atalanta.

La Juventus non vuole perdere tempo sul mercato ed è già al lavoro per costruire una squadra competitiva ai massimi livelli per Thiago Motta.

Ridurre il gap dall’Inter in una sola sessione sarà certamente una missione difficile ma Cristiano Giuntoli ha le idee chiare su dove intervenire e con quale strategia.

Ecco perché è già partita l’operazione Teun Koopmeiners con l’Atalanta.

