La Juventus a Bologna per invertire il trend in trasferta: una sola vittoria in campionato da settembre, numeri preoccupanti

Definirla un'impresa, l'eventuale vittoria della Juventus a Bologna, sarebbe eccessivo, per la storia del club bianconero e il livello delle due rose. Ma probabilmente come poche volte è successo nella storia, la Juve andrà al Dall'Ara sapendo di non essere la favorita, o quanto meno nessuno si sorprenderebbe se non dovesse arrivare la vittoria.

Già la classifica attuale, con i rossoblù avanti di due punti, basterebbe per spiegare la situazione ma a preoccupare soprattutto non possono che essere i numeri della squadra di Luciano Spalletti in trasferta.

Fino ad ora la Juventus ha avuto un rendimento non all'altezza quando ha giocato lontano dall'Allianz Stadium e la grande differenza con le altre big è proprio in questo aspetto.