Andrea Ajello

La Juventus a Bologna per invertire il trend in trasferta: una sola vittoria in campionato da settembre, numeri preoccupanti

Partita fondamentale per la Juventus contro il Bologna: fuori dall'Allianz Stadium però i bianconeri hanno un rendimento da metà classifica.

Definirla un'impresa, l'eventuale vittoria della Juventus a Bologna, sarebbe eccessivo, per la storia del club bianconero e il livello delle due rose. Ma probabilmente come poche volte è successo nella storia, la Juve andrà al Dall'Ara sapendo di non essere la favorita, o quanto meno nessuno si sorprenderebbe se non dovesse arrivare la vittoria.

Già la classifica attuale, con i rossoblù avanti di due punti, basterebbe per spiegare la situazione ma a preoccupare soprattutto non possono che essere i numeri della squadra di Luciano Spalletti in trasferta.

Fino ad ora la Juventus ha avuto un rendimento non all'altezza quando ha giocato lontano dall'Allianz Stadium e la grande differenza con le altre big è proprio in questo aspetto. 

  • 1 VITTORIA IN OLTRE 3 MESI

    La prima gara di Spalletti sulla panchina della Juventus coincide anche all'unica vittoria dei bianconeri in campionato fuori casa da settembre. 

    Ovvero a Cremona, con la Juventus che si è imposta per 2-1 tremando nel finale. L'unico altro successo in trasferta del campionato bianconero risale a fine agosto, alla seconda giornata di Serie A, quando i bianconeri vinsero 1-0 a Genova con il goal di Dusan Vlahovic. 

  • MEDIA DA METÁ CLASSIFICA

    Due vittorie su sette trasferte, con due sconfitte e tre pareggi; in totale 8 punti che portano i bianconeri ad avere una media appena sopra un punto a gara fuori casa.

    Con questo tipo di andamento pensare di lottare per i primi posti in classifica è irrealistico e infatti ci sono 8 squadre che hanno fatto più punti della Juventus lontane dai propri tifosi.

    Tra queste anche Cremonese, Sassuolo e Udinese, club con obiettivi ben differenti. 

  • L'ATTACCO FA ANCHE PEGGIO

    Ancora più negativi sono i numeri offensivi della Juventus, che ha segnato solamente sei goal in sette partite ed è tredicesima in questa speciale classifica. Solamente in una circostanza ha segnato più di un goal (a Cremona) e per due volte non ha trovato la rete. 

  • PASSI FALSI CON LE ULTIME: KO CON LE "GRANDI"

    A rendere questi dati ancora più preoccupanti per Spalletti è anche il calendario avuto fin qui dalla Juventus fuori casa. Solamente un vero big match disputato in trasferta (e perso), quello di una settimana fa a Napoli. L'altra sconfitta poi a Como, ancora più netta.

    Ma le cose non sono andate molto meglio quando i bianconeri avevano davanti squadre in grande difficoltà e che si trovano nelle ultime posizioni di classifica. La Juventus ha lasciato per strada quattro punti tra Fiorentina e Verona. 

  • SFIDA DETERMINANTE PER LA JUVENTUS

    Con questi numeri e presupposti tutt'altro che positivi la Juventus sfiderà il Bologna nel posticipo di domenica. Una partita che già per i bianconeri può essere determinante.

    Con il Bologna davanti di due punti, una sconfitta vorrebbe dire allontanare ancora di più la zona Champions League (ora distante 4 punti) ma anche l'eventuale quinto poso che potrebbe valere l'accesso alla Champions League se l'Italia si posizionerà nelle prime due posizioni del ranking UEFA. 

