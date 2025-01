Un avvio di avventura fatto di luci e ombre, ma ora ecco la prima grande notte: lo spagnolo vuole vincere il primo trofeo in rossonero.

Una grande occasione. Non si può definire diversamente. Questa sera a Riyadh i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Alvaro Morata, chiamato a guidare l'attacco del Milan nel derby contro l'Inter che vale la Supercoppa italiana.

A pochi mesi dal suo approdo in rossonero, il classe 1992 - fresco di titolo europeo vinto con la Spagna - si trova tra le mani la possibilità di giocarsi il suo primo trofeo in maglia milanista.

Il numero 7 rossonero ha dunque una grande chance, in primis per segnare il suo primo goal in una stracittadina milanese, ma soprattutto per riscattare nel miglior modo possibile una prima parte di avventura milanese non propriamente sfavillante.