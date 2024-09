La giornata speciale di Palladino e Colpani: ieri simboli del Monza, oggi alla Fiorentina

La gara del Franchi racchiuderà una componente emotiva non banale: per la prima volta i due affronteranno da ex la squadra in cui si sono consacrati.

Il giorno dell'amarcord. A Monza avevano cerchiato in rosso questa domenica sin dall'uscita del calendario: quella del reincontro con Raffaele Palladino e Andrea Colpani. Ieri simboli dei brianzoli, oggi volti nuovi di una Fiorentina che sta andando incontro a una nuova era: l'allenatore viola e uno dei nuovi acquisti portati a termine in estate dalla società affrontano il loro passato. Un passato di gioie, di sorrisi, di felicità. Per questo non sarà un tardo pomeriggio come tutti gli altri, quello che si vivrà al Franchi. Ci sono in palio tre punti già fondamentali per entrambe le squadre, che in sette partite ufficiali complessive non ne hanno vinta neppure una. Ma ci sarà anche una bella componente emotiva, perché due così proprio non si possono dimenticare. L'articolo prosegue qui sotto