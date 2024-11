La Gazzetta dello Sport - Mariani punito dopo inter-Napoli: arbitrerà in Serie B

Il direttore di gara della sezione di Aprilia verrà 'retrocesso' in serie cadetta per aver assegnato il rigore per il contatto Anguissa-Dumfries.

L'arbitraggio della partita Inter-Napoli ha portato a conseguenze per il direttore di gara Maurizio Mariani, che sarà temporaneamente “retrocesso” in Serie B dopo la decisione contestata di assegnare un rigore per un contatto “leggero” tra Anguissa e Dumfries.

La Gazzetta dello Sport riporta che la decisione dell’arbitro di assegnare questo “rigorino” è stata giudicata controversa dai vertici dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e criticata apertamente dal designatore Gianluca Rocchi, che ha ritenuto l'intervento dell’arbitro un errore evitabile.

Come conseguenza, Mariani sarà chiamato a dirigere partite di Serie B, in modo da prendere un periodo di “rincorsa” prima di tornare ad arbitrare nel massimo campionato.

Questa scelta segue un precedente trattamento già riservato in altre occasioni ad arbitri come Feliciani, Maresca, Pairetto, Ayroldi e Marinelli, ai quali era stata imposta una sorta di “sosta” in Serie B per valutare gli errori commessi e ritrovare la giusta concentrazione.