La gara da ex contro la Lazio, il ricordo di Napoli, il futuro: Acerbi si gioca l'Inter dopo tre partite in panchina

Anche di Acerbi ha parlato Chivu nella conferenza della vigilia di Inter-Kairat, poi vinta 2-1. Il tecnico romeno ha spiegato e giustificato le proprie scelte come puramente tecniche, senza guardare in faccia nessuno, per il bene collettivo.

"La teoria per me non esiste, ma solo il campo. Tutti i 6-7 difensori sono bravi, forse Carlos Augusto è l'unico che se lo metto terzo centrale a destra fa più fatica, ma per gli altri non cambia nulla. Interpretare la difesa a tre è semplice: sono tutti bravi e dei gran palleggiatori, alti e strutturati, qualcuno è più veloce dell'altro. Le mie scelte sono sempre fatte per il bene della squadra".

Non solo: Chivu si è leggermente stizzito affermando che "adesso stiamo cercando la polemica", e ha ammesso che "qualcuno magari è più incazzato perché non ha giocato quanto si sarebbe atteso, ma le mie scelte sono sempre ragionate".