La gara da ex contro la Lazio, il ricordo di Napoli, il futuro: Acerbi si gioca l'Inter dopo tre partite in panchina

Francesco Acerbi non sta più giocando. E questa, per uno che nonostante i moti di protesta al momento del suo arrivo era stato un perno del ciclo inzaghiano all'Inter, è una novità bella e buona (o brutta, dal suo punto di vista).
Tre partite di fila senza alcun minuto giocato: questo recita il rendimento recente di Acerbi. Panchina dall'inizio alla fine contro la Fiorentina, poi contro il Verona, infine contro il Kairat Almaty. Senza entrare in campo neppure per gli ultimissimi scampoli di partita, magari - caso di Inter-Fiorentina - a risultato già acquisito.
Al suo posto hanno giocato altri: De Vrij, ma anche Bisseck nella posizione di centrale difensivo. Non è andata nel migliore dei modi: l'Inter qualcosa di troppo continua a concedere e raramente tiene la porta chiusa. Ed è per questo che contro la Lazio, gara sempre particolare per Acerbi, qualcosa potrebbe cambiare.