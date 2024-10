La frase di Vinicius Jr a Gavi nel Clasico Real Madrid-Barcellona: "Lunedì vinco il Pallone d'Oro"

Real Madrid vs Barcellona

Le parole pronunciate dal brasiliano, che però è arrivato secondo al Pallone d'Oro: il battibecco durante Real-Barça, a due giorni dalla premiazione.

Una beffa incredibile. Sì, perché ci sono pochi dubbi: Vinicius Jr era sicuro di essere il vincitore del Pallone d’Oro 2024. Ma così non è stato.

A trionfare nell’edizione 2024 del prestigioso riconoscimento di France Football è stato Rodri, centrocampista del Manchester City e della Spagna.

Un epilogo clamoroso, che ha spinto il brasiliano e tutto il Real Madrid a boicottare la cerimonia di premiazione al Theatre Du Chatelet di Parigi.

In occasione del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, una frase pronunciata da Vinicius Jr nei confronti Gavi in uno scontro verbale tra i due non è passata affatto inosservata, soprattutto alla luce di quanto accaduto ieri sera a Parigi.