La frase che ha condizionato l'avventura di Nainggolan all'Inter: "Era la verità, ma non si poteva dire"

Il belga presenta la partita dell'Olimpico: "Follia esonerare De Rossi, il motivo non è calcistico. All'Inter sbagliai l'approccio".

Roma-Inter è una partita mai banale. Per la classifica, per il valore e il prestigio delle due squadre, ma anche perché i doppi ex sono parecchi. Tra questi, giusto per fare un esempio, anche Radja Nainggolan.

Il belga ha legato il proprio nome principalmente ai giallorossi, di cui è stato uno dei grandi beniamini moderni. Sempre senza risparmiarsi in campo, sempre senza peli sulla lingua. Poi il passaggio all'Inter nell'estate del 2018: esperienza sofferta, mai decollata davvero.

Per questo la Gazzetta dello Sport ha scelto di intervistare lui nelle ore di avvicinamento a Roma-Inter. Ricavandone, come sempre, parole mai scontate.