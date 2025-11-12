La probabile formazione dell'Italia contro la Moldavia, chi gioca titolare e il modulo: le scelte di Gattuso

Vincere, segnare tanti goal e sperare. Seppur acciuffare e scavalcare la Norvegia al primo posto sia un qualcosa ai limiti dell'impossibile.

L'Italia - certa quantomeno dei playoff - prosegue nell'operazione Mondiali 2026, affrontando la Moldavia per la penultima giornata del Gruppo I delle Qualificazioni.

Campionato 'parcheggiato' e azzurro che torna ad accendersi, con Gennaro Gattuso chiamato a scegliere i migliori uomini possibili per non sbagliare giovedì sera (20:45) a Chisinau.

Chi gioca titolare Moldavia-Italia? Chi va in panchina? Vediamo la possibile formazione della nostra Nazionale in base ai convocati, con Ringhio che ha preannunciato l'impiego di chi fin qui ha avuto meno spazio.