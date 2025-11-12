Pubblicità
Gianluca Scamacca ItalyGetty Images
Claudio D'Amato

La probabile formazione dell'Italia contro la Moldavia, chi gioca titolare e il modulo: le scelte di Gattuso

Le possibili scelte di Gattuso per Moldavia-Italia, penultimo impegno valido per le Qualificazioni Mondiali: Barella squalificato, forfait di Kean causa infortunio.

Vincere, segnare tanti goal e sperare. Seppur acciuffare e scavalcare la Norvegia al primo posto sia un qualcosa ai limiti dell'impossibile.

L'Italia - certa quantomeno dei playoff - prosegue nell'operazione Mondiali 2026, affrontando la Moldavia per la penultima giornata del Gruppo I delle Qualificazioni.

Campionato 'parcheggiato' e azzurro che torna ad accendersi, con Gennaro Gattuso chiamato a scegliere i migliori uomini possibili per non sbagliare giovedì sera (20:45) a Chisinau.

Chi gioca titolare Moldavia-Italia? Chi va in panchina? Vediamo la possibile formazione della nostra Nazionale in base ai convocati, con Ringhio che ha preannunciato l'impiego di chi fin qui ha avuto meno spazio.

  • DIFESA (QUASI) TIPO

    Davanti a capitan Donnarumma, l'ultimo impegno ravvicinato di San Siro con la Norvegia (domenica 16 novembre alle 20:45) prevederà turnover e rotazioni degli uomini. Ma non in difesa.

    Di Lorenzo, Mancini e Bastoni saranno i titolari. Calafiori a riposo precauzionale, panchina per Bellanova, Gabbia, Buongiorno e Cambiaso, che per la trasferta in Moldavia speravano in una maglia.

  • BARELLA SQUALIFICATO

    In mezzo al campo pesa la squalifica di Barella, con Cristante favorito su Locatelli e Ricci per rimpiazzarlo. L'altra maglia è senza dubbio di Tonali, faro dell'Italia e del Newcastle, che come anticipato da Gattuso in conferenza verrà risparmiato per Italia-Norvegia poiché diffidato (in caso di giallo, niente Playoff).

  • ORSOLINI E ZACCAGNI ESTERNI ALTI

    Le caselle degli esterni alti del 4-4-2 offensivo, che contro la Norvegia sarà sostituito dal 3-5-2, verranno riempite da Orsolini a destra e Zaccagni a sinistra.

  • KEAN INFORTUNATO: CHI GIOCA IN ATTACCO?

    L'infortunio alla tibia di Moise Kean, oltre ad avergli fatto saltare Genoa-Fiorentina, lo costringe a dare forfait contro Moldavia e Norvegia (al suo posto era stato convocato Cambiaghi, ma anche lui ha lasciato il ritiro per un problema al polpaccio). 

    Ecco dunque che Gattuso estenderà il turnover anche all'attacco: Scamacca - al ritorno in azzurro - è pronto a partire dall'inizio, affiancato da Raspadori. Panchina per Pio Esposito così come per Retegui, a riposo in vista dell'incrocio con gli scandinavi.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA CONTRO LA MOLDAVIA

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Cristante, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct. Gattuso.

  • I CONVOCATI DELL'ITALIA PER MOLDAVIA E NORVEGIA

    Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

    Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

    Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

    Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

