La Fiorentina vuole Fagioli: previsto un incontro con la Juventus

La Fiorentina ha individuato in Nicolò Fagioli un nuovo obiettivo di mercato: con la Juventus si cercherà l’intesa sulla formula.

La Fiorentina si sta ritagliando, nel corso di queste ore, un ruolo da protagonista della sessione invernale di calciomercato.

Il club gigliato è in trattativa con il Napoli per cedere uno dei suoi pezzi pregiati, ovvero Pietro Comuzzo, ma è anche al lavoro per accogliere un paio di giocatori che potrebbero andare a rafforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino dal centrocampo in su.

Nella giornata di mercoledì hanno preso sempre più vigore le voci per un forte interesse per Nicolò Zaniolo, un nome importante al quale si è andato ad aggiungere anche quello di Nicolò Fagioli.