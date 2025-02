La Fiorentina toglie, la Fiorentina dà: dallo Scudetto perso in albergo al 3-0 all'Inter, stavolta il Napoli ringrazia

Nel 2018 la squadra allenata da Sarri vedeva svanire a Firenze ogni speranza di titolo: oggi sono proprio i viola a gonfiare le ambizioni azzurre.

Da un 3-0 a un altro 3-0. Con la stessa squadra coinvolta, nello stesso stadio, anche se a sei anni di distanza. Firenze toglie, Firenze dà. Con il Napoli che, questa volta, riceve e scarta un regalo dalla Fiorentina senza nemmeno doversi alzare dal divano.

Il clamoroso tris viola all'Inter - clamoroso per l'ampiezza del risultato, per la forza della squadra di Inzaghi, per l'emergenza totale in cui si trovava quella di Palladino - ha provocato una serie di conseguenze: la Fiorentina che aggancia il quarto posto e l'Inter che non aggancia il primo, intanto.

E così, da qualche ora il Napoli è effettivamente e senza discussioni la capolista solitaria della Serie A. Niente più asterischi, niente più partite da recuperare, niente più proiezioni: la squadra di Conte, in pratica, è padrona del proprio destino nella lotta per il titolo.

L'articolo prosegue qui sotto

Curioso, in tal senso, che una mini-svolta simile sia avvenuta proprio al Franchi. Lo stadio dove, sei anni fa circa, si era consumato uno dei drammi sportivi più significativi della storia recente del Napoli.