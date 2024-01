La Fiorentina spinge per Gudmundsson: la richiesta del Genoa e come può finire la trattativa

Il club viola vorrebbe regalare l'islandese classe 1997 a Italiano: il Grifone fissa le condizioni per l'addio in questa finestra di calciomercato.

Albert Gudmundsson è il profilo individuato dalla Fiorentina per rinforzare il reparto avanzato. Il club viola è alla ricerca di un innesto in avanti e il calciatore del Genoa è considerato l’uomo giusto per aumentare il tasso tecnico e qualitativo della rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Il calciatore islandese, tra i protagonisti in questa stagione con la maglia del Grifone, si è dimostrato finora uno dei più interessanti dell’intero panorama della Serie A e ha convinto la società di Commisso, che vorrebbe investire una somma di denaro importante per il classe 1997.

A poco più di 48 dal gong della finestra invernale del calciomercato, la Fiorentina vuole accelerare ma deve trovare l’intesa con il Genoa, proprietario del cartellino.

Il profilo di Gudmundsson non è l’unico sondato dal club viola, ma l’islandese è quello che più stuzzica la fantasia della società, che vorrebbe chiudere il mercato con un colpo ad effetto portando al Franchi proprio il classe ’97.