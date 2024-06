La Fiorentina pensa a Vitor Roque: primi contatti col Barcellona

Colloqui esplorativi tra il club viola e i blaugrana riguardo alla posizione del brasiliano, classe 2005, che ha trovato poco spazio con Xavi.

Secondo quanto riferito da Sky, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino un rinforzo di talento e prospettiva in vista della prossima stagione agli ordini di Raffaele Palladino.

Il club viola, infatti, avrebbe avviato i primi contatti con il Barcellona per provare a capire i margini relativi ad un possibile trasferimento in Toscana di Vitor Roque.

Una trattativa con il club blaugrana non è ancora ufficialmente partita ma il difficile impatto avuto dal ragazzo nel calcio europeo potrebbe spingere verso una nuova e necessaria sfida per accrescere in esperienza e consapevolezza.