La finale di Kiev, i rigori di Vienna e quelli di Wembley: Italia e Spagna di fronte per la sesta volta di fila

La Nazionale azzurra e la Roja si ritrovano una contro l'altra per la quinta edizione consecutiva: nelle precedenti quattro sfide, gioie e dolori.

Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? E invece si rivedono per l'ennesima volta, Italia e Spagna, oggetto dello scherzo di un destino che, di nuovo, si è divertito a metterle di fronte in una fase finale degli Europei.

Giovedì ce la giocheremo contro la Roja, prima del girone B contro prima del girone B. Per una volta non sarà sfida da dentro o fuori, da fase a eliminazione diretta, ma poco cambia: Italia-Spagna è ormai una classicissima moderna degli Europei, un appuntamento di quelli che, ormai, non mancano proprio mai.

"Sappiamo che molto dipenderà dal nostro livello di condizione in quel momento - diceva Luciano Spalletti lo scorso 2 dicembre, appena uscito l'esito del sorteggio dei gironi - e dalla preparazione che avremo sviluppato, sia a livello di crescita nel campionato che di relazioni tra di noi".

Forse nemmeno il commissario tecnico se lo ricordava in quel momento: sta di fatto che Italia e Spagna sono state messe di fronte per la sesta volta di fila nelle ultime cinque edizioni. Se non è un record, poco ci manca.

2008, 2012, 2016 e 2021. Due passaggi del turno dell'Italia, due eliminazioni. Una semifinale vinta, una finale persa malamente. Gioie e dolori. Nel 2012, addirittura, Italia e Spagna si sono incontrate due volte: come nel primo scontro diretto di quel torneo, a Gelsenkirchen non sarà decisiva.