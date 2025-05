Paris Saint-Germain vs Reims

DAZN ha annunciato che PSG-Reims, finale della Coppa di Francia 2024/2025, verrà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

PSG-Reims, finale della Coppa di Francia 2024/2025, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

