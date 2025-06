La fiducia di Pato: “Allegri conosce ambiente e calciatori, con lui il Milan farà bene”

Il brasiliano approva la scelta del Milan di richiamare Allegri in panchina: “Con Max sono sicuro che i rossoneri faranno un bel campionato”.

Alexandre Pato e il Milan, un amore che continua ancora oggi. Il brasiliano non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti della maglia rossonera, indossata in passato con successo e più di qualche rimpianto.

Una serie incredibile di infortuni ne hanno infatti limitato l’enorme potenziale, con Pato che solo in parte è riuscito a mettere in mostra tutto il suo enorme talento.

Intervistato da GOAL e 1vs1, l’attaccante brasiliano è tornato a parlare del suo grande amore Milan, commentando il ritorno in panchina di Allegri, tecnico che lo ha allenato in passato proprio nella sua avventura in rossonero.