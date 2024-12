La favola di Samuele Birindelli: segna il suo primo goal in Serie A contro la Juventus di papà Alessandro

Monza vs Juventus

L'esterno del Monza ha trovato la rete del momentaneo 1-1: primo centro in carriera contro la squadra di cui il padre diventò un personaggio storico.

Dici Birindelli e pensi alla Juventus. Magari non oggi, visto che Birindelli significa Samuele, ovvero l'esterno del Monza, ma ieri sì, eccome. E per "ieri" si intende un bel po' di anni fa.

Passato e presente, però, si sono intrecciati in maniera totale nel primo tempo del posticipo dello U-Power Stadium. Di fronte, appunto, il Monza e la Juventus. Ovvero la squadra di Samuele Birindelli contro quella in cui per anni ha giocato papà Alessandro.

Fin qui, nulla di strano: era già accaduto. Ma la coincidenza diventa clamorosa se si pensa che proprio Samuele ha trovato il goal del pareggio: il suo primo in Serie A.