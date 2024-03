La dura replica di Lautaro Martinez a Costacurta: "Si guardi la semifinale contro il Milan"

Dopo le critiche dell'opinionista di Sky, arriva la risposta dell'argentino: "Certi commenti mi fanno male, quello che dice non è vero".

Lautaro Martinez, ora, è stretto tra l'incudine e il martello. Non solo non segna con l'Argentina, un digiuno che ha ormai raggiunto dimensioni troppo importanti per uno come lui, ma pure il suo momento di forma con l'Inter non è dei migliori.

Nel mirino c'è in particolare l'ottavo di ritorno contro l'Atletico Madrid, la gara che ha visto l'Inter venire eliminata dai Colchoneros ai calci di rigore. L'errore decisivo dal dischetto? Proprio di Lautaro Martinez.

Munizioni per le armi di chi vede l'argentino non ancora al livello di tanti altri campioni del calcio mondiale, proprio per una certa incapacità di essere decisivo nei momenti che più contano. Come Billy Costacurta.