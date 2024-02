La doppia faccia del Napoli: il 3-5-1-1 del primo tempo non paga, Mazzarri torna al tridente?

Contro il Milan si è vista un'altra squadra dopo l'ingresso di Politano. Ma il tecnico dice: "Sono i principi che contano, non il sistema di gioco".

E adesso sì, la situazione ha davvero cominciato a ingarbugliarsi. Il Napoli perde, perde di nuovo, viene battuto dal Milan a San Siro dopo una decina d'anni e si allontana ulteriormente da quello che, ormai, è diventato l'unico obiettivo casalingo stagionale: il quarto posto.

Nell'1-0 a favore dei rossoneri, che fa scivolare la squadra di Walter Mazzarri a -7 dall'Atalanta, c'è un po' di tutto. Ci sono cose meno buone, come spesso accaduto in questa disgraziata stagione, e ci sono altre cose buone. Come quel che si è visto nel secondo tempo, quando l'allenatore azzurro ha provato a dare una sterzata tattica.

Sono cambiati gli uomini, è cambiato il modulo. E, finalmente, si è visto il Napoli. Tanto che solo la sfortuna, palesatasi a Milano nelle infauste vesti di un palo, ha negato a Lindstrom - con la gentile partecipazione di Simic - la rete del pareggio nel finale.