La doppia faccia del Milan: promosso nei big match ma ottavo in campionato

Il Milan si conferma a proprio agio negli scontri diretti: Conceiçao chiamato a trovare una 'cura' per la continuità nei risultati.

Va al Milan il primo trofeo della stagione, una Supercoppa Italiana vinta all'insegna della rimonta: dopo la Juventus, è toccato all'Inter subire la prova di forza dei rossoneri di Sergio Conceiçao.

Al nuovo tecnico sono bastate appena due partite per rimpinguare il palmares del 'Diavolo': di fronte a sé, però, il portoghese ha una missione ben più complicata da portare a termine.

Non è la prima volta, infatti, che Calabria e compagni sbancano in uno scontro diretto, sia in Italia che in Europa: eppure il Milan occupa l'ottava posizione in campionato, a distanza abissale dal Napoli capolista.