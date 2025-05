La doppia arma di Conceição: dalla difesa a tre al vecchio modulo, così il Milan cambia pelle

Il tecnico rossonero ha ormai promosso il modulo a tre dietro come sistema tattico principale: ma a gara in corso si torna spesso al passato.

Parola d’ordine solidità ed equilibrio, il vero grande punto debole stagionale del Milan, con Fonseca prima e Sérgio Conceição poi. Ma da quanto il tecnico ex Porto ha cambiato modulo base, passando a una difesa a tre, il Milan ha cambiato marcia.

Tre vittorie in quatto partite di campionato e il netto successo per 3-0 contro l’Inter in Coppa Italia che ha permesso ai rossoneri di guadagnarsi il pass per la finale di Roma dove affronteranno il Bologna.

Il nuovo modulo ha dato ottime risposte sia in termini di risultati che di prestazioni, con tanti singoli rivitalizzati dal nuovo abito tattico.

Un cambio di sistema che permette a Sérgio Conceição di avere una doppia arma a disposizione: il 4-2-3-1 infatti è un modulo che i rossoneri hanno nelle corde e che possono utilizzare a gara in corso, come successo contro il Genoa.