La difesa stile bianco/nero della Juventus: Gatti MVP in coppia con Renato Veiga, Kelly non ingrana

Juventus vs PSV Eindhoven

Prestazione a due facce della retroguardia di Thiago Motta contro il PSV. E intanto Cambiaso spera di tornare nel Derby d'Italia.

Cosa ci ha lasciato il 2-1 della Juventus sul PSV nell'andata del playoff di Champions League? Una certezza, ovvero che la qualificazione si deciderà in tutto ad Eindhoven, e sensazioni contrastanti. Parecchie. Sia dal punto di vista collettivo che individuale.

La squadra di Thiago Motta non ha brillato per tutti i 90 minuti, nel secondo tempo è andata in confusione dopo l'1-1 di Perisic. Nel finale solo un provvidenziale guizzo della coppia Conceição-Mbangula le ha permesso di levarsi dalla strada del pareggio, evitando di essere investita da nuove e inevitabili critiche.

E poi c'è la difesa. Che da un lato ha convinto e dall'altro no. Come spesso è accaduto fin qui in stagione, anche all'interno della stessa partita.