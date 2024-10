La difesa della Juventus è da record: mai così nella storia bianconera e nessuno subisce meno in Europa

La Juventus si conferma quasi imperdonabile in campionato: dopo otto turni, i bianconeri hanno subito una sola rete.

Una vittoria per tornare ad accelerare in campionato, dopo il deludente pareggio interno contro il Cagliari, e per prendersi, almeno per una notte, la testa della classifica (a pari punti col Napoli).

La Juventus torna a fare bottino pieno, superando nell’ottavo turno l’ostacolo Lazio. Una partita, quella che si è giocata all’Allianz Stadium di Torino, che si è conclusa sull’1-0 e che ha visto i bianconeri riuscire a far crollare il muro difensivo biancoceleste all’85’ quando è stato Gila ad incappare nella più clamorosa delle autoreti.

I bianconeri sono dunque riusciti a far valere in extremis una superiorità territoriale a tratti netta e figlia probabilmente anche del fatto che gli ospiti già al 24’ si sono ritrovati costretti a giocare in dieci a causa dell’espulsione di Romagnoli.