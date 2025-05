La delusione col Bologna, l’infortunio e il futuro: la storia di Theo Hernandez al Milan potrebbe essere finita

Anche a causa di un infortunio, la finale di Coppa Italia persa col Bologna potrebbe essere stata l’ultima gara di Theo Hernandez con il Milan.

Le mani in viso e la testa bassa per la delusione sul prato dell’Olimpico dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna: potrebbe essere questa l’ultima immagine di Theo Hernandez in rossonero.

Il terzino sinistro francese non ci sarà infatti contro la Roma in campionato, in un match che mette in palio punti importanti per un posto in Europa, a causa di un problema fisico.

Una contusione alla coscia che a questo punto mette quantomeno in dubbio anche la sua presenza nella sfida contro il Monza dell’ultimo turno di Serie A. La gara che chiude la stagione e forse anche l’avventura al Milan del francese.