La Deloitte Money League 2026: il Real Madrid resta in vetta, Inter prima italiana, poi Milan e Juventus

Sui gradini più alti del podio - davanti al Bayern - figurano Real (ricavi prossimi a 1,2 miliardi di euro) e Barcellona (975 milioni):

"A fronte di un calo del 6% dei ricavi da stadio, i ricavi commerciali del club di Perez sono cresciuti del 23%, sostenuti dall’aumento delle vendite di merchandising e dall’ingresso di nuovi partner commerciali. I soli ricavi commerciali del club basterebbero a collocarlo nella top 10 della Money League.

"Per la prima volta dalla stagione 2019/20, il Barcellona è tornato tra i primi tre club della classifica con ricavi pari a 975 milioni di euro, nonostante abbia continuato a disputare le partite casalinghe lontano dal Spotify Camp Nou nel 2024/25. Il club ha registrato una crescita dei ricavi del 27% rispetto al 2023/24 (quando era sesto), grazie soprattutto all’introduzione delle PSL in parallelo al progetto di rinnovamento dell’impianto".