La Deloitte Money League 2026: il Real Madrid resta in vetta, Inter prima italiana, poi Milan e Juventus

Real Madrid ancora regina del calcio in termini di ricavi.
I Blancos conservano il primato nella speciale classifica nella 29ª edizione Deloitte Money League anche nel 2026, che analizza e classifica i club di calcio per fatturato generato, offrendo una panoramica economica delle società più grandi e influenti al mondo e misurando l'impatto di componenti quali diritti tv, matchday ed introiti commerciali.
Lontane le italiane, con l'Inter a guidare il plotone nostrano e che precede il Milan e la Juventus all'interno della Top 20.