Claudio D'Amato

La Deloitte Money League 2026: il Real Madrid resta in vetta, Inter prima italiana, poi Milan e Juventus

Svelata la nuova classifica annuale relativa ai fatturati generati dai club: il Real Madrid conserva il primato dei ricavi, l'Inter guida il plotone delle italiane all'undicesimo posto, Milan 15º, Juve 16ª.

Real Madrid ancora regina del calcio in termini di ricavi.

I Blancos conservano il primato nella speciale classifica nella 29ª edizione Deloitte Money League anche nel 2026, che analizza e classifica i club di calcio per fatturato generato, offrendo una panoramica economica delle società più grandi e influenti al mondo e misurando l'impatto di componenti quali diritti tv, matchday ed introiti commerciali.

Lontane le italiane, con l'Inter a guidare il plotone nostrano e che precede il Milan e la Juventus all'interno della Top 20.

  • RICAVI TOTALI RECORD DA 12,4 MILIARDI

    Come si legge nel comunicato che riporta la graduatoria stilata dal Deloitte Sports Business Group, i ricavi cumulati dei club raggiungono il record di 12,4 miliardi di euro, con una crescita dell’11% rispetto al 2023/24.

  • DOMINIO SPAGNOLO CON REAL MADRID E BARCELLONA

    Sui gradini più alti del podio - davanti al Bayern - figurano Real (ricavi prossimi a 1,2 miliardi di euro) e Barcellona (975 milioni):

    "A fronte di un calo del 6% dei ricavi da stadio, i ricavi commerciali del club di Perez sono cresciuti del 23%, sostenuti dall’aumento delle vendite di merchandising e dall’ingresso di nuovi partner commerciali. I soli ricavi commerciali del club basterebbero a collocarlo nella top 10 della Money League.

    "Per la prima volta dalla stagione 2019/20, il Barcellona è tornato tra i primi tre club della classifica con ricavi pari a 975 milioni di euro, nonostante abbia continuato a disputare le partite casalinghe lontano dal Spotify Camp Nou nel 2024/25. Il club ha registrato una crescita dei ricavi del 27% rispetto al 2023/24 (quando era sesto), grazie soprattutto all’introduzione delle PSL in parallelo al progetto di rinnovamento dell’impianto".

  • INTER, MILAN E JUVE ITALIANE NELLA TOP 20

    Come anticipato, le 3 italiane presenti nella Top 20 sono Inter, Milan e Juve: nerazzurri undicesimi con 537,5 milioni di ricavi (l'anno scorso erano quattordicesimi); rossoneri al quindicesimo posto (410,4) in discesa rispetto al tredicesimo posto di 12 mesi fa, mentre Madama (401,7) segue a ruota il Diavolo e si conferma stabile.

  • CLASSIFICA DELOITTE MONEY LEAGUE: LA TOP 20 DEL 2026

    1. Real Madrid: 1,161 miliardi di euro
    2. Barcellona 974,8 milioni
    3. Bayern 860,6 milioni
    4. Paris Saint-Germain 837 milioni
    5. Liverpool 836,1 milioni
    6. Manchester City 829,3 milioni
    7. Arsenal 821,7 milioni
    8. Manchester United 793,1 milioni
    9. Tottenham 672,6 milioni
    10. Chelsea 584,1 milioni
    11. Inter 537,5 milioni
    12. Borussia Dortmund 531,3 milioni
    13. Atletico Madrid 454,5 milioni
    14. Aston Villa 450,2 milioni
    15. Milan 410,4 milioni
    16. Juventus 401,7 milioni
    17. Newcastle 398,4 milioni
    18. Stoccarda 296,3 milioni
    19. Benfica 283,4 milioni
    20. West Ham 276 milioni
