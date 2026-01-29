Goal.com
Jose Mourinho Anatoliy Trubin Benfica 2025-26
Chris Burton

La clamorosa confessione di Mourinho dopo Benfica-Real Madrid: pensava di essere qualificato col 3-2, poi il goal decisivo del portiere Trubin nel recupero

L'allenatore portoghese ha ammesso un momento di confusione durante Benfica-Real Madrid. Mourinho era convinto che bastasse il 3-2 per qualificarsi ai playoff di Champions League.

Una serata epica quella vissuta dal Benfica, che ha strappato la qualificazione ai playoff di Champions grazie al clamoroso 4-2 contro il Real Madrid in pieno recupero.

L'eroe della serata è stato il portiere Trubin, autore del goal decisivo in pieno recupero. Ma fino a pochi minuti prima il Benfica pensava di essere già qualificato.

Questo è quanto ha ammesso sinceramente José Mourinho, che dopo la partita si è anche scusato con l'allenatore del Real Madrid e suo ex giocatore Arbeloa per l'esultanza sfrenata.

  • TRUBIN EROE DEL BENFICA

    n un incontro altalenante, la squadra di Mourinho è andata in svantaggio - con Kylian Mbappe che ha segnato il primo dei suoi due goal della serata - prima di portarsi in vantaggio per 3-1 all'inizio del secondo tempo.

    L'ex allenatore di Real Madrid, Manchester United e Chelsea pensava che un vantaggio di un goal fosse sufficiente per garantire alla sua squadra un piazzamento tra le prime 24. E ha così effettuato sostituzioni difensive.

    Si è poi reso conto che era necessario un altro goal, e il suo portiere Trubin è stato l'uomo che ha segnato la rete decisiva nei minuti di recupero, saltando più in alto di tutti in un'area di rigore affollata e deviando la palla alle spalle di Courtois.

  SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

    LA CONFUSIONE DI MOURINHO: "PENSAVO CHE IL 3-2 FOSSE SUFFICIENTE"

    Mourinho ha dichiarato a Movistar dopo la partita: "Penso che ce lo siamo meritato, ce lo siamo davvero meritato. Kylian ha avuto due occasioni e ha segnato due goal. Per il Benfica è incredibilmente prestigioso battere il Real Madrid. È fantastico".

    Ha poi raccontato a Paramount+ della confusione che ha portato al clamoroso finale: "Quando ho fatto gli ultimi cambi, [Franjo] Ivanovic e [Antonio] Silva, mi è stato detto che [il punteggio] era sufficiente, quindi chiudiamo la porta.

    "Pochi secondi dopo, mi hanno detto che avevamo bisogno di un altro goal, ma non potevo fare altre sostituzioni. Quello è stato il punto fortunato, ottenere il calcio di punizione, che ci ha permesso di andare lì con il ragazzone.

    Ho vinto e perso molte partite, ma non ne avevo mai vinta una con il mio portiere che segnava all'ultimo minuto. Pensavo di aver visto tutto nel calcio, ma alla fine non era così".

    Trubin non sapeva che il suo contributo sarebbe stato necessario. Ha detto: "Non sapevo cosa ci servisse. Poi ho visto che tutti mi dicevano di andare avanti. Ho visto anche il nostro allenatore, quindi sono andato avanti, sono entrato in area e non so... non so cosa dire. È stato un momento pazzesco. Non so cosa dire. Non sono abituato a segnare. Ho 24 anni ed è la prima volta. Incredibile".

  • LE SCUSE AL REAL MADRID

    Non sorprende che i giocatori e lo staff tecnico del Benfica abbiano lasciato che l'emozione prendesse il sopravvento dopo aver visto Trubin mettere il sigillo sulla vittoria per 4-2. Mourinho è diventato famoso nel corso degli anni per le sue esuberanti esultanze a bordo campo.

    Ma non ha voluto mancare di rispetto al Real Madrid: "Mi sono scusato per come ho festeggiato, ma Álvaro è un uomo di calcio e capisce che in quel momento ci si lascia trasportare".

  Mourinho Benfica Real Madrid Champions League

    ORA L'INTER AI PLAYOFF?

    Il Benfica ha concluso la fase a gironi al 24° posto, con un solo punto di differenza rispetto al Marsiglia. Ora affronterà nuovamente il Real Madrid o un'altra delle ex squadre di Mourinho, l'Inter, nei play-off, con queste due squadre che occupano rispettivamente il nono e il decimo posto.

    "Non penso a me stesso, penso ai giocatori e al club. Per loro, giocare una partita ad eliminazione diretta contro il Real Madrid o l'Inter è un'opportunità fantastica", ha detto Mourinho, che ammette di non essere più tornato al Santiago Bernabeu da quando lo ha lasciato nel 2013.

    Il sorteggio dei play-off, con otto posti ancora in palio per gli ottavi di finale della Champions League, si terrà venerdì presso la sede della UEFA in Svizzera. Le squadre che si sono classificate dal 17° al 24° posto, tra cui il Benfica di Mourinho, non saranno teste di serie.

