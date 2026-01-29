La clamorosa confessione di Mourinho dopo Benfica-Real Madrid: pensava di essere qualificato col 3-2, poi il goal decisivo del portiere Trubin nel recupero

Mourinho ha dichiarato a Movistar dopo la partita: "Penso che ce lo siamo meritato, ce lo siamo davvero meritato. Kylian ha avuto due occasioni e ha segnato due goal. Per il Benfica è incredibilmente prestigioso battere il Real Madrid. È fantastico".

Ha poi raccontato a Paramount+ della confusione che ha portato al clamoroso finale: "Quando ho fatto gli ultimi cambi, [Franjo] Ivanovic e [Antonio] Silva, mi è stato detto che [il punteggio] era sufficiente, quindi chiudiamo la porta.

"Pochi secondi dopo, mi hanno detto che avevamo bisogno di un altro goal, ma non potevo fare altre sostituzioni. Quello è stato il punto fortunato, ottenere il calcio di punizione, che ci ha permesso di andare lì con il ragazzone.

Ho vinto e perso molte partite, ma non ne avevo mai vinta una con il mio portiere che segnava all'ultimo minuto. Pensavo di aver visto tutto nel calcio, ma alla fine non era così".

Trubin non sapeva che il suo contributo sarebbe stato necessario. Ha detto: "Non sapevo cosa ci servisse. Poi ho visto che tutti mi dicevano di andare avanti. Ho visto anche il nostro allenatore, quindi sono andato avanti, sono entrato in area e non so... non so cosa dire. È stato un momento pazzesco. Non so cosa dire. Non sono abituato a segnare. Ho 24 anni ed è la prima volta. Incredibile".