La Bolivia vola e sogna: il ritorno nella fase finale dei Mondiali non è poi così impossibile

Terza vittoria consecutiva per la Bolivia che, ad oggi, sarebbe qualificata per i Mondiali del 2026: 'La Verde' sogna un pass che manca dal 1994.

Si è conclusa la nona giornata valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026 in programma tra Canada, USA e Messico: al giro di boa è possibile fare già dei bilanci, tra sorprese positive e squadre in forte difficoltà.

Nel primo gruppo rientra sicuramente la Bolivia, probabilmente la nazionale più 'intrusa' del lotto delle sei che, ad oggi, sarebbero qualificate per la rassegna iridata.

'La Verde' occupa proprio la sesta posizione, l'ultima utile per strappare il pass diretto: un evento che manca addirittura dal 1994 in occasione di un'altra edizione nordamericana, quella volta esclusivamente a stelle e strisce.