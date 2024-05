L'ultimo verdetto della Serie A: Fiorentina e Torino divise tra Europa League e Conference League

Chiuso il campionato, resta da assegnare l'ultimo posto in Europa: decisiva la finale di mercoledì tra l'Olympiacos e la Fiorentina stessa.

La questione Scudetto era già chiusa da tempo. Quindi la retrocessione della Salernitana, quella del Sassuolo, le cinque squadre già certe di partecipare alla prossima Champions League, eccetera eccetera. Fino alla salvezza dell'Empoli e alla retrocessione del Frosinone.

La Serie A si è chiusa così. O meglio: non si è ancora chiusa. Perché domenica prossima ci sarà un'ultima partita, che in realtà non avrà alcun valore per la classifica: il recupero tra Atalanta e Fiorentina, non disputato a marzo per il malore che ha colpito Joe Barone e rinviata a dopo la conclusione del campionato.

Si rifletterà anche sulla Serie A, invece, la finale di Conference League. Olympiacos contro Fiorentina, mercoledì 29 maggio: una partita importantissima per la Viola, che andrà a caccia di un trofeo europeo, ma anche per il Torino, che l'osserverà con attenzione a distanza.