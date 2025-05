L’ultimo ballo al Milan: da Theo e Reijnders a Jovic e Abraham, col Monza ultima in rossonero?

Il Milan si prepara a chiudere la stagione col Monza per poi ripartire: per diversi giocatori potrebbe trattarsi dell’ultima gara in rossonero.

Novanta minuti da far trascorrere il più velocemente possibile, così da chiudere una stagione che – eccezion fatta per il successo in Supercoppa Italiana – ha portato solo amarezza e tante delusioni.

Sabato sera contro il Monza il Milan chiude un campionato da dimenticare: i tre punti in palio hanno ben poco peso specifico, se non quello di evitare di concludere al nono posto, posizione che farebbe iniziare la nuova stagione ufficiale a inizio agosto dai trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

La formazione rossonera infatti non si è qualificata per le prossime coppe europee e in estate affronterà l’ennesima rivoluzione: nuovo direttore sportivo (Tare, salvo colpi di scena), nuovo allenatore e tanti volti nuovi tra i calciatori. Per molti infatti quella di San Siro potrebbe essere l’ultima gara con la maglia del Milan.