L'Oviedo di Cazorla torna in Liga dopo 24 anni: battuto il Mirandes dopo una doppia finale infinita

Il massimo campionato spagnolo accoglie la ventesima squadra per la prossima stagione: è l'ultima promossa dei top 5 campionati europei.

La ventesima squadra della prossima edizione della Liga è l'Oviedo. E questo, a un certo punto della doppia finale dei playoff di Segunda Division contro il Mirandes, l'avrebbero francamente immaginato in pochi.

L'Oviedo ce l'ha fatta, ha ribaltato pronostici e risultato. E ha conquistato una promozione nella massima serie spagnola che durava addirittura da più di due decenni: 24 anni, per la precisione.

L'articolo prosegue qui sotto

Lo ha fatto con un uomo simbolo: Santiago Cazorla, 40 anni suonati. Protagonista non soltanto nello spogliatoio, ma anche e soprattutto in campo, in maniera determinante per la promozione.