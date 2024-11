L'obiettivo della FA per il 2028: 30% di neri, asiatici o altre etnie negli staff tecnici maschili

La FA ha fissato gli obiettivi per un futuro sempre più inclusivo nel calcio inglese: nel mirino l'aumento di dipendenti donne e di etnie diverse.

Un calcio sempre più aperto a tutti, a prescindere dall'etnia o dal genere: è questo il focus del piano promosso dalla Football Association inglese per il quadriennio 2024-2028.

Stilata una lista di vari obiettivi da centrare in questo lasso di tempo, utile per migliorare le statistiche relative alla presenza di dipendenti di ogni origine all'interno degli staff tecnici delle varie nazionali, maschili e femminili.

Un progetto che strizza l'occhio alla battaglia contro la discriminazione che, come avviene anche in altri settori sportivi e non, resta una piaga da abbattere in favore dell'inclusione a tutti i livelli.