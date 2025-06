L’Italia verso la Norvergia: dilemma tenuta atletica e scelte quasi obbligate, come arrivano gli azzurri

L'Italia si prepara alla sfida contro la Norvegia, già importantissima per il primo posto nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale.

Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì a Oslo l’Italia si prepara a fare l’esordio nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale contro la Norvegia, avversaria più accreditata per la lotta al primo posto.

Uno spartiacque al quale la Nazionale azzurra non arriva nelle condizioni psico-fisiche migliori, tra infortuni – alcuni anche dell’ultimo minuto – il caso Acerbi e una stanchezza generale che preoccupa e non poco.Ma l’appuntamento è di quelli da non fallire: lo sa bene il Commissario tecnico Spalletti e lo sa bene tutto il gruppo azzurro, che ha in Gigio Donnarumma una delle poche certezze su cui poggiarsi.