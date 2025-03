L'Italia trova la Norvegia sulla strada verso i Mondiali: Haaland ma non solo, tutti i pericoli

L’Italia è stata inserita nel girone I di qualificazione Mondiale: il pericolo maggiore per gli azzurri è la Norvegia di Haaland. Conosciamola meglio.

Dopo l’eliminazione contro la Germania ai quarti di finale di Nations League, la Nazionale azzurra è chiamata a percorrere altre strade per qualificarsi al Mondiale del 2026 che si disputerà tra Usa, Canada e Messico.

Un appuntamento da non fallire dopo le ultime cocenti delusioni: per quanto strano possa sembrare per una Nazionale titolata come la nostra, l’Italia non è riuscita a qualificarsi per le ultime due edizioni della Coppa del Mondo. L’ultima apparizione degli azzurri a un Mondiale risale al 2014: un dato da aggiornare al più presto.

Per farlo, l’Italia dovrà vincere il girone I di qualificazione al prossimo campionato Mondiale, quello in cui sono presenti anche Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

L'articolo prosegue qui sotto

Il pericolo numero uno ovviamente è la nazionale norvegese, che gli azzurri affronteranno il prossimo 6 giugno nella prima gara del girone per l'Italia: un avversario alla portata degli uomini di Spalletti, ma sicuramente da non sottovalutare. Andiamo a conoscerla meglio.