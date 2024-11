L'Italia si è ripresa la posizione che vale le cinque squadre in Champions League: l'obiettivo è averle anche nel 2025/2026 grazie al ranking

Le vittorie di Atalanta, Juventus e Milan rialzano le quotazioni della Serie A per avere nuovamente la quinta squadra in Champions League.

No, le cinque squadre italiane nella prossima Champions, annata 2025/2026, non sono certe nè scontate. Per averle, rispetto al solito numero di quattro, quello sì già assicurato, i team di Serie A dovranno lottare nell'attuale stagione di Europa League, Conference e naturalmente Champions.

Otto le squadre in ballo per accedere agli ottavi, provare a vincere i tre trofei e allo stesso tempo guadagnare punti per avere cinque squadre in Champions nella prossima annata. La Fiorentina è in Conference per l'ennesima stagione, Roma e Lazio giocano il girone di Europa League, mentre Atalanta, Bologna, Milan, Inter e Juventus partecipano al massimo torneo continentale.

Dopo aver inseguito nei primi turni, la Serie A ha messo l'acceleratore dopo l'ultimo martedì di Champions, riuscendo a scavalcare il Portogallo nel Ranking UEFA, la classifica che permette di avere cinque squadre nel massimo torneo europeo.