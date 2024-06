L’Italia sfida l’Albania e il muro rossonero: i tifosi albanesi in nettissima maggioranza rispetto a quelli azzurri

L’Italia affronterà l’Albania nel suo match di debutto a Euro 2024: per l’occasione saranno 50mila i tifosi albanesi presenti allo stadio.

La lunga attesa sta per finire e Euro 2024, uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, si appresta a prendere il via e a vedere l’Italia subito protagonista in campo.

La Nazionale Azzurra infatti, sabato sera affronterà l’Albania nel suo match di debutto nel torneo e lo farà al Signal Iduna Park di Dortmund.

Uno stadio famoso in tutto il mondo per il suo ‘muro giallo’ che però per l’occasione si tingerà di rossonero. Sì perché i tifosi dell’Albania saranno in nettissima maggioranza rispetto a quelli italiani.