L'Italia ha riscoperto Gosens: in Germania era "caduto mentalmente", ora trascina la Fiorentina

Il tedesco si è lasciato alle spalle i problemi con l'Union Berlino e l'esclusione dagli Europei. E sta ritrovando nella Viola la sua Atalanta.

Robin Gosens non è un personaggio banale nella storia recente del calcio italiano. È, in poche parole, uno degli artefici principali della strepitosa ascesa dell'Atalanta, da squadra di provincia pura e semplice a realtà consolidata che ogni anno gioca in Europa.

Anche per questo in estate la Fiorentina ha deciso di riportarlo in Serie A: perché le immagini di Gosens che domina la fascia sinistra di Gasperini erano ancora fresche. Nonostante una parentesi individualmente poco fortunata all'Inter. Nonostante tutto quel che l'ex nerazzurro (doppio) ha passato in Germania.

Fiducia ripagata: anche Gosens è uno dei punti fermi di una squadra che ha messo le ali dopo un avvio complicatissimo. E che ora si gode una bella vista panoramica da lassù, in compagnia proprio dell'Atalanta, ma anche della Lazio. E davanti alla Juventus e al Milan.