L'Italia e Spalletti ritrovano Udogie: rientro con assist per l'esterno del Tottenham

Delusione per la mancata partecipazione a Euro 2024 alle spalle per Udogie, decisivo in Francia con l'assist per il definitivo tris di Raspadori.

Ciò che spicca maggiormente nella serata parigina del 'Parco dei Principi' è la qualità della prestazione offerta dall'Italia, capace di reagire all'1-0 subìto a freddo da Barcola e di rimontare fino all'1-3 finale. Al netto dello scivolone iniziale di Di Lorenzo e dei problemi fisici occorsi a Frattesi e Calafiori, per Spalletti bisogna registrare soltanto buone notizie: una di queste è il rientro più che positivo di Destiny Udogie. Il giocatore del Tottenham ha lasciato il segno nei minuti in cui è stato chiamato in causa dal commissario tecnico azzurro, offrendo un contributo che agli Europei tedeschi sarebbe servito eccome. L'articolo prosegue qui sotto