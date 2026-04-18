L'intervallo nella finale del Mondiale durerà più di 15 minuti. Così da far esibire gli artisti previsti

I tifosi tradizionalisti continuano a scagliarsi contro il Mondiale estivo previsto in Canada, Messico e soprattutto Stati Uniti, causa questione biglietti ed estrema spettacolarizzazione in stile stelle e strisce tra i vari motivi. C'è comunque chi sta apprezzando la svolta del 2026 voluta da Infantino, così da avvicinare la tradizione del calcio a ciò che accade negli States con gli sport più seguiti.

Del resto la finale del Mondiale prevista domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey, non lontano da New York) avrà una novità assoluta in stile Super Bowl, l'evento sportivo più seguito negli USA. L'intervallo tra primo e secondo tempo sarà infatti più lungo dei soliti 15 minuti e dovrebbe arrivare a circa 25 come accade per l'half-time della finale di football americano, in cui anno dopo anno l'attenzione di tutto il mondo è rivolta al cantante o alla band di scena sul palco.

Nell'intervallo della finale statunitense sono previsti diversi artisti, tra cui i Coldplay. Non è ancora ben chiaro se la band di Chris Martin si esibirà singolarmente per qualche minuto o se si tratterà di un'esibizione corale, con il frontman del gruppo e il manager Phil Harvey che sono stati coinvolti per stilare la lista di artisti presenti sul palco.