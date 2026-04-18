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Chris Martin Coldplay performingGetty Images
Francesco Schirru

L'intervallo nella finale del Mondiale durerà più di 15 minuti. Così da far esibire gli artisti previsti

Coppa del Mondo

La finalissima del Mondiale prevista a New York vedrà un intervallo di circa 25 minuti in virtù dell'half-time in stile Super Bowl. Tra i protagonisti anche i Coldplay.

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I tifosi tradizionalisti continuano a scagliarsi contro il Mondiale estivo previsto in Canada, Messico e soprattutto Stati Uniti, causa questione biglietti ed estrema spettacolarizzazione in stile stelle e strisce tra i vari motivi. C'è comunque chi sta apprezzando la svolta del 2026 voluta da Infantino, così da avvicinare la tradizione del calcio a ciò che accade negli States con gli sport più seguiti.

Del resto la finale del Mondiale prevista domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey, non lontano da New York) avrà una novità assoluta in stile Super Bowl, l'evento sportivo più seguito negli USA. L'intervallo tra primo e secondo tempo sarà infatti più lungo dei soliti 15 minuti e dovrebbe arrivare a circa 25 come accade per l'half-time della finale di football americano, in cui anno dopo anno l'attenzione di tutto il mondo è rivolta al cantante o alla band di scena sul palco.

Nell'intervallo della finale statunitense sono previsti diversi artisti, tra cui i Coldplay. Non è ancora ben chiaro se la band di Chris Martin si esibirà singolarmente per qualche minuto o se si tratterà di un'esibizione corale, con il frontman del gruppo e il manager Phil Harvey che sono stati coinvolti per stilare la lista di artisti presenti sul palco.

  • LE PAROLE DI INFANTINO

    Durante il World Economic Summit, il presidente della FIFA Infantino ha nuovamente confermato come lo spettacolo sarà guidato da Chris Martin:

    "L'esibizione? Non sarà una sola, sarà una delle più grandi al mondo" ha affermato Infantino, che conta di trasformare la finale del Mondiale in uno show che va oltre lo sport e il calcio a cui miliardi di persone sono state abituate nell'ultimo secolo.

    Lo scorso anno Chris Martin si è esibito con J Balvin e Doja Cat nell'intervallo della finale del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea, praticamente un'anteprima in vista dell'evento del 2026.

    A differenza della scorsa estate, però, l'intervallo sarà più lungo, oltre i soliti 15 minuti.

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  • ANCHE LA CHAMPIONS

    L'intervallo della finale Mondiale da 25 minuti risulta essere una novità, a differenza dell'esibizione di artisti internazionali già andata in scena durante lo stop tra un tempo e l'altro in Champions League.

    Lo scorso anno Monaco di Baviera ospitò la breve esibizione dei Linkin Park, con la nuova cantante Emily Armstrong al posto del compianto Chester Bennington.

    Prima della finalissima 2026 alla Puskas Arena di Budapest ci saranno invece i The Killers, mentre non dovrebbe esserci alcun half-time show tra i due tempi.

    Le esibizioni musicali per unire sport e spettacolo sembrano comunque oramai aver preso piede e non è da escludere che anche l'intervallo della Champions possa durare diversi minuti in più in futuro.

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