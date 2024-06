L’Inter vuol Gudmundsson per il suo attacco: già individuato il giocatore da ‘sacrificare’ per chiudere

L’Inter ha individuato in Gudmundsson l’attaccante da regalare a Simone Inzaghi: per chiudere col Genoa serve prima una cessione importante.

Albert Gudmundsson è reduce dalla stagione della definitiva consacrazione. Con la maglia del Genoa ha dimostrato non solo di saper fare la differenza come pochi in Serie A, ma anche di aver affinato una straordinaria confidenza con il goal (14 in 35 partite di campionato).

Un attaccante completo, capace di garantire tanta qualità alla sua squadra ma anche molte soluzioni vista la sua incredibile duttilità.

Il gioiello islandese è finito nel mirino di diversi club, tra i quali anche l’Inter. I campioni d’Italia vorrebbero mettere a disposizione di Inzaghi un elemento che andrebbe a rafforzare ulteriormente la rosa nerazzurra, ma per arrivare alla stella del Genoa servirà un sacrificio.