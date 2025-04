L'Inter si ritrova a metà: lampi e carattere, ma quanto Barcellona

Barcellona consegna un'Inter viva, ma in difficoltà sugli affondi di Yamal & co: a San Siro ritorno tutto da vivere.

Alla vigilia, immaginare di uscire da Barcellona con un pareggio sarebbe stato oro colato.

La notte di Montjuic invece ha regalato note liete, rimpianti e ancora qualche falla da sistemare, con un'Inter da applausi nel tener testa ai blaugrana nel peggior momento della stagione ma altrettanto in difficoltà sulle folate di Yamal e soci.

Certo, arginare talenti del genere risulta complicato, ma per come si era messa all'inizio e per la reazione prodotta nella ripresa col 2-3 di Dumfries si poteva tornare a Milano anche con qualcosa in più.