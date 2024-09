L'Inter 'scopre' Taremi: sacrificio e intesa con Thuram, l'iraniano è più di un rincalzo

Grande prestazione di Taremi a Manchester: rimasto in campo per tutti i 90 minuti, l'iraniano ha dimostrato di essere un titolare aggiunto.

L'Inter uscita dall'Etihad Stadium è una squadra ancora più ricca di certezze, consapevole della propria forza: la vittoria non è arrivata, ma lo 0-0 strappato ai colossi del Manchester City può comunque essere accolto come un risultato che definire prezioso è riduttivo.

I nerazzurri se la sono giocata ad armi pari contro una delle corazzate europee e mondiali, che con Real Madrid e Bayern Monaco si conferma come una delle maggiori candidate alla conquista della Champions League: Barella e compagni non si sono limitati a una strenua difesa, ma spesso e volentieri hanno sporto la testa al di fuori del finestrino per esplorare la metà campo avversaria e la zona presidiata dal portiere avversario Ederson.

Un lavoro enorme, reso possibile soltanto dall'applicazione diligente di tutto il collettivo: compreso Mehdi Taremi, schierato dal primo minuto e autore di una prestazione da 7 in pagella.