dibu martinez aston villaGetty Images
Nino Caracciolo

L’Inter pensa al Dibu Martinez: perché l’argentino può essere il portiere giusto per i nerazzurri

Con Sommer lascerà a zero in estate, l’Inter si è già messa alla ricerca del portiere titolare per la prossima stagione: tra nomi valutato c’è anche quello del Dibu Martinez con cui sono già stati avviati i primi contatti.

Uno sguardo al presente, con le occasioni da cogliere in questo mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Chivu, un altro all’estate, quando in casa nerazzurra sarà il momento di cambiare in alcuni ruoli chiave.

Tra questi, tiene banco la questione portiere. Yann Sommer non convince più del tutto e a fine stagione sarà divorzio, visto anche il contratto in scadenza.

Trovare un sostituto all’altezza dello svizzero rappresenta una priorità l’Inter, che si è già messa al lavoro per l’estate così da non farsi trovare impreparata: come riportato da ‘Sky Sport’, tra i nomi nella shortlist nerazzurra c’è anche quello del Dibu Martinez.

  • INTER-DIBU MARTINEZ: LO STATO DELLA TRATTATIVA

    Come riportato da ‘Sky Sport’, l’Inter ha avviato i contatti con l’entourage del portiere argentino dell’Aston Villa, campione del Mondo con l’Argentina nel 2022: un primo contatto esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione. Nonostante sia legato all’Aston Villa da un contratto fino al 2029, Martinez potrebbe lasciare il club inglese in estate.

  • NODO INGAGGIO

    L’ostacolo principale per un suo eventuale approdo all’Inter è rappresentato dall’aspetto economico: il portiere percepisce un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che il club nerazzurro non ha intenzione di sborsare. Affinché l’affare decolli è dunque necessario che il Dibu Martinez accetti una riduzione dell’ingaggio.

  • PERCHÉ SAREBBE L’UOMO GIUSTO PER L’INTER

    Il Dibu Martinez non è l’unico portiere attenzionato dall’Inter per l’estate, ma potrebbe essere il profilo ideale per la squadra di Chivu. L’argentino, 33 anni, ha ancora tanti anni di carriera ad alto livello davanti e ha la giusta esperienza internazionale: fattore molto importante. Martinez inoltre ha una forte personalità (che a volte lo ha portato a qualche eccesso) che lo porterebbe ad avere un peso specifico importante anche in termini di leadership nello spogliatoio.

  • SOMMER IN FASE CALANTE

    Come confermato anche in occasione del match di Champions contro l’Arsenal, Sommer è nella fase calante della carriera. Lo svizzero non offre più le elevate garanzie di rendimento che ne hanno contraddistinto la carriera e a fine stagione sarà divorzio, visto anche il contratto in scadenza al 30 giugno.

    Il suo vice attuale, l’ex Genoa Josep Martinez, nonostante il buon rendimento quando chiamato in causa non sembra essere il portiere titolare dell’Inter del futuro nelle idee del club: da qui la decisione di sondare il mercato, con il Dibu Martinez ai primi posti della lista.

