L’Inter pensa al Dibu Martinez: perché l’argentino può essere il portiere giusto per i nerazzurri

Il Dibu Martinez non è l’unico portiere attenzionato dall’Inter per l’estate, ma potrebbe essere il profilo ideale per la squadra di Chivu. L’argentino, 33 anni, ha ancora tanti anni di carriera ad alto livello davanti e ha la giusta esperienza internazionale: fattore molto importante. Martinez inoltre ha una forte personalità (che a volte lo ha portato a qualche eccesso) che lo porterebbe ad avere un peso specifico importante anche in termini di leadership nello spogliatoio.