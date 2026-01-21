L’Inter pensa al Dibu Martinez: perché l’argentino può essere il portiere giusto per i nerazzurri

Uno sguardo al presente, con le occasioni da cogliere in questo mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Chivu, un altro all’estate, quando in casa nerazzurra sarà il momento di cambiare in alcuni ruoli chiave.
Tra questi, tiene banco la questione portiere. Yann Sommer non convince più del tutto e a fine stagione sarà divorzio, visto anche il contratto in scadenza.
Trovare un sostituto all’altezza dello svizzero rappresenta una priorità l’Inter, che si è già messa al lavoro per l’estate così da non farsi trovare impreparata: come riportato da ‘Sky Sport’, tra i nomi nella shortlist nerazzurra c’è anche quello del Dibu Martinez.