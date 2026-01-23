Getty Images
L'Inter ha mai perso contro il Pisa? I precedenti a San Siro e in Toscana
IL PISA HA MAI VINTO CONTRO L'INTER?
Pisa e Inter si sono confrontate 29 volte durante la propria storia, con la maggior parte dei successi, 15, a favore della squadra milanese.
Oltre a otto pareggi, però, ci sono anche ben sei vittorie del Pisa, riuscito a conquistare il successo sia in casa, in Toscana, sia a San Siro e in generale a Milano.
LE VITTORIE DEL PISA
La maggior parte delle vittorie del Pisa sono arrivate in Toscana, ovvero quattro. In due occasioni, però, l'Inter è caduta per due volte a San Siro, l'ultima delle quali nella primavera del 1983.
Oltre al successo di 43 anni, con 1-0 firmato dall'autorete di Gianpiero Marini, il Pisa ha battuto l'Inter a Milano anche quando la Serie A non era ancora a girone unico, ovvero nella Prima Divisione del novembre 1924, dunque oltre un secolo fa.
102 anni fa, in particolare, il Pisa ebbe la meglio sull'Inter per 2-1 nel vecchio stadio Campo di via Goldoni: dopo il vantaggio dei padroni di casa con Aliatis, i toscani ribaltarono la sfida con Colombari e Merciai.
IL PISA HA VINTO ANCHE 7-2
La migliore vittorie del Pisa contro l'Inter risulta essere anche una delle peggiori sconfitte subite dalla squadra nerazzurra, k.o per 7-2 nel 1921.
Anche in questo caso giocata nella Prima Divisione, la partita vide il Pisa, inserito nel girone B al pari dell'Inter, segnare sette reti con Colombari, Cosetti, Merciai, Favati e soprattutto Davide Sbrana, autore di una tripletta.
Per l'Inter, invece, i goal di Giurati e Lamperti, che avevano tra l'altro portato il risultato dell'Arena Garibaldi di Pisa sullo 0-2, prima della roboante rimonta dei padroni di casa.
