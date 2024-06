L'Inter ha il piano B per la porta: Bento non si sblocca, contatto col Genoa per Martinez

La trattativa con l'Atletico Paranaense non decolla e il club nerazzurro ha individuato l’alternativa: primi passi per lo spagnolo.

Non uno ma ben due Martinez. Dopo Lautaro, in procinto di firmare il rinnovo del contratto fino al 2029, l’Inter potrebbe averne un altro in rosa. Si tratta di Josep, portiere del Genoa.

L’estremo difensore spagnolo del Grifone è l’alternativa numero a Bento, portiere dell’Atletico Paranaense. Le difficoltà incontrate nella trattativa con il club brasiliano stanno spingendo l’Inter a valutare delle alternative, con Josep Martinez in cima a questa lista.

Il gradimento per il portiere brasiliano resta altissimo, ma i dialoghi con il club che ne detiene il cartellino non stanno portando ad un accordo sulla valutazione del calciatore.

Per questo motivo l’Inter ha avviato i primi contatti con il Genoa per sondare la situazione di Martinez e capire la fattibilità dell’operazione.