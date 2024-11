L'Inter è la migliore squadra d'Europa ? Cosa c'è dietro il primo posto dei nerazzurri in Champions League

I nerazzurri sono ancora imbattuti e non hanno subito neanche un goal in Champions League, Inzaghi non si nasconde: l'obiettivo è la finale.

Un'italiana al comando in Champions League. Dopo la prima serata della quinta giornata, in attesa del Liverpool impegnato in casa contro il Real Madrid, davanti a tutti c'è l'Inter di Simone Inzaghi. Contro il Lipsia è arrivata la quarta vittoria di fila nella competizione, anche se solo di misura e senza brillare particolarmente sotto il profilo del gioco. Poco male perchè i nerazzurri hanno costruito il loro primato soprattutto sull'incredibile solidità difensiva: l'Inter è infatti l'unica squadra che non ha ancora subito neppure un goal in questa edizione della Champions League. L'articolo prosegue qui sotto E considerato il momento difficile attraversato da molte delle big europee, la squadra di Inzaghi può davvero puntare in alto. L'obiettivo realistico? La finale di Monaco di Baviera. Tanto che adesso molti si chiedono: l'Inter è attualmente la squadra più forte d'Europa?