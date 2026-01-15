Pubblicità
lautaro martinez inter bologna 4 gennaio 2026Getty Images
Lelio Donato

L'Inter comanda la Serie A anche senza vincere i big-match? Ha battuto tutte le squadre dal quinto posto in giù, Udinese unica eccezione

I nerazzurri non hanno ancora battuto una tra Milan, Napoli e Juventus ma sono primi grazie alle vittorie ottenute contro tutte le altre squadre del campionato. L'unica eccezione è l'Udinese, prossima avversaria dell'Inter.

Per arrivare allo Scudetto conta di più vincere i big-match o battere le cosiddette piccole? Giudicando la classifica attuale la risposta appare scontata.

In testa infatti c'è l'Inter che in questo campionato non ha ancora mai battuto nessuna delle squadre che la inseguono più da vicino ovvero Milan, Napoli e Juventus.

Gli uomini di Chivu però, a differenza delle squadre sopra citate, nelle altre partite di campionato sono stati praticamente perfetti.

L'unica eccezione è rappresentata dall'Udinese. Peraltro prossima avversaria dell'Inter nell'anticipo di sabato 17 gennaio.

  • Vlahovic Adzic Juventus InterGetty Images

    TRE SCONFITTE CONTRO JUVENTUS, NAPOLI E MILAN

    Il tallone d'Achille di una macchina fin qui quasi perfetta sono gli scontri diretti.

    L'Inter di Chivu non è riuscita ancora a  vincere contro le altre big del campionato. Ma anzi ha quasi sempre perso.

    Il primo passaggio a vuoto risale a metà settembre quando i nerazzurri hanno perso in modo rocambolesco per 4-3 in casa della Juventus.

    A fine ottobre altra sconfitta, ancora più netta, al 'Maradona' dove il Napoli si è imposto per 3-1.  Un mese dopo l'Inter ha perso anche il derby contro il Milan per 0-1.

    La serie negativa è stata almeno in parte interrotta solo qualche giorno fa quando i nerazzurri hanno sfiorato la vittoria casalinga contro il Napoli ma sono stati raggiunti due volte: risultato finale 2-2.

  • UN CAMMINO QUASI PERFETTO CONTRO LE ALTRE

    Ma come mai l'Inter nonostante questo rendimento contro le big è prima in classifica?

    I nerazzurri, di fatto, contro le squadre che si trovano attualmente dal quinto posto in giù non hanno mai sbagliato. L'ultimo esempio? La vittoria, seppure sofferta, ottenuta contro il Lecce..

    Ma l'Inter ha battuto anche Roma, Atalanta e Lazio, ad esempio. Oltre ad aver travolto l'ottimo Como di Fabregas e il Bologna di Italiano.

    Contro le cosiddette piccole poi gli uomini di Chivu sono stati perfetti. O quasi. C'è infatti una sola eccezione.

  • L'ECCEZIONE UDINESE

    Sabato prossimo l'Inter sarà impegnata in anticipo sul campo dell'Udinese.

    E proprio la formazione friulana può vantare un curioso record. Ad oggi infatti gli uomini di Runjaic sono gli unici ad aver vinto contro i nerazzurri tra le squadre che non militano nelle prime quattro posizioni.

    Il 31 agosto si gioca a San Siro per la seconda giornata di campionato e l'Inter è reduce dalla vittoria per 5-0 ottenuta alla prima contro il Torino.

    La partita peraltro si mette subito bene per i padroni di casa, che sbloccano il risultato con Dumfries. Poi il rigore di Davis e la rete di Atta prima dell'intervallo ribaltano il risultato.

    E nel secondo tempo, nonostante l'assalto nerazzurro, l'Inter non riesce a riprendere l'Udinese che è così rimasta l'unica 'piccola' ad aver fermato la capolista.

  • Napoli Parma Serie AGetty Images

    NAPOLI, MILAN E JUVE PERDONO PUNTI CONTRO LE PICCOLE

    La differenza in classifica tra l'Inter e le altre inseguitrici, insomma, deriva soprattutto dal cammino contro le piccole.

    Il Napoli, ad esempio, nelle ultime tre giornate ha perso quattro punti preziosi in casa contro Verona e Parma. Oltre ad aver perso sul campo del Torino. Mentre la Juventus qualche settimana fa è stata fermata sul pareggio dal Lecce. 

    Per non parlare del Milan: i rossoneri hanno incassato l'unica sconfitta in campionato a San Siro contro la Cremonese. E non sono riusciti a battere in casa neppure le altre due neo-promosse, ovvero Pisa e Sassuolo, raccogliendo soltanto due pareggi. 

    La corsa Scudetto rischia di passare proprio da qui.

