L'Inter comanda la Serie A anche senza vincere i big-match? Ha battuto tutte le squadre dal quinto posto in giù, Udinese unica eccezione

Per arrivare allo Scudetto conta di più vincere i big-match o battere le cosiddette piccole? Giudicando la classifica attuale la risposta appare scontata.
In testa infatti c'è l'Inter che in questo campionato non ha ancora mai battuto nessuna delle squadre che la inseguono più da vicino ovvero Milan, Napoli e Juventus.
Gli uomini di Chivu però, a differenza delle squadre sopra citate, nelle altre partite di campionato sono stati praticamente perfetti.
L'unica eccezione è rappresentata dall'Udinese. Peraltro prossima avversaria dell'Inter nell'anticipo di sabato 17 gennaio.