L'Inter comanda la Serie A anche senza vincere i big-match? Ha battuto tutte le squadre dal quinto posto in giù, Udinese unica eccezione

La differenza in classifica tra l'Inter e le altre inseguitrici, insomma, deriva soprattutto dal cammino contro le piccole.

Il Napoli, ad esempio, nelle ultime tre giornate ha perso quattro punti preziosi in casa contro Verona e Parma. Oltre ad aver perso sul campo del Torino. Mentre la Juventus qualche settimana fa è stata fermata sul pareggio dal Lecce.

Per non parlare del Milan: i rossoneri hanno incassato l'unica sconfitta in campionato a San Siro contro la Cremonese. E non sono riusciti a battere in casa neppure le altre due neo-promosse, ovvero Pisa e Sassuolo, raccogliendo soltanto due pareggi.

La corsa Scudetto rischia di passare proprio da qui.